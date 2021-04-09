高雄亞洲新灣區開發聯盟今年1月組成之後，9日舉辦「2021台美科技產業投資專案說明會」，啟動催生「台美經貿科技交流中心」的運作，針對美國德州比特幣採礦投資專案、以及玉山科技協會主導的5G-AIoT無人機整體應用科技專案等，進行交流，希望引進高雄，升級產業發展，並促成2廠商簽約，在台美兩地合作遠端機器人平台的應用。

「2021台美科技產業投資專案說明會」，9日下午由高雄市經貿發展協會理事長祁士鉅主持，中華民國工商建研會名譽理事長郭國聖，經濟部加工處長楊伯耕、以及高雄經發局廖泰翔等產官代表，應邀出席。

祁士鉅表示，中央與地方非常重視亞灣發展，今年2月，承諾5年投入110億元，打造亞灣成為5G AIoT創新園區與示範基地，這是亞灣開發向前邁進一大步的良機。

他說，高雄市經貿發展協早已洞察亞灣發展前景，因此，今年1月，邀集高雄美國商會、台灣玉山科技協會南台灣分會、高雄市都市更新聯盟協會、國城建設、以及高雄亞洲新灣區開發公司等5家夥伴，成立高雄亞洲新灣區開發聯盟，希望能以具體行動，支持中央和地方政府，全力推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」的發展。

祁士鉅表示，高雄亞洲新灣區開發聯盟其中的第一個目標，就是要在「亞洲新灣區」腹地內，催生設置「台美經貿科技交流中心」的成立，強化亞灣發展動力，成為促進國內外科技服務交流、專案合作、以及育成創新創業以及技轉的平台，引進海內外高科技產業，落腳亞灣，帶動高雄的經濟發展。

因此，9日正式啟動「台美經貿科技交流中心」的首部曲，他說，此次的投資交流會，邀請美商醫療廢棄物處理器專案、美商水流發電設備專案、美商好來塢電影製作專案、美商德州比特幣採礦投資專案、超越教育整合平台投資專案、全球衛星遠端自動遙控平台專案等，高雄則由玉山科技協會，展示主導5G AIoT無人機整體應用科技專案。

高雄亞洲新灣區開發聯盟9日並促成銀創雲端科技公司、以及美商Stone River Capital，在「遠端機器人平台」的簽約合作，銀創雲端科技黃水成表示，雙方未來將整合台美兩地的無人機平台，進行不同領域的應用。

(工商 )