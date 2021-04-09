北台灣通訊連鎖直營門市傑昇通信統計彙整2021年3/1-31門市手機銷售價格，並於今（9）日公佈3月份手機降價TOP 10。

傑昇通信三月降價榜TOP 10大風吹，連從未進榜的品牌及機型都榜上有名，首先就是搭載滿滿黑科技的Google及日前發佈要退出手機市場的LG，還有即將要發表新機的OPPO，價格也開始往下降；安卓機皇三星Galaxy S21系列自推出以來也開始有13%以上的降幅，而價格鬆動不多的Apple，縱使iphone 12 mini銷量未如預期，但價格始終掉的不多，終於在三月整體降價約3千元，想入手的消費者也可趁機選購。

2021傑昇通信門市3月手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信分析，時序進入三月，從降價榜上得知在無節慶活動及原廠補貼操作、以及新機正式進入開賣後的價格調整期等種種因素，降價幅度開始趨於平穩；另一方面，榜上單機定價多在2萬元以上，且只有Google Pixel 4 XL為4G旗艦機，其他皆為5G手機，顯見高單價手機在各大通路平台販售，透過降價策略更能吸引消費者購買。

Google Pixel 4 XL是Google最後一款4G旗艦機，也是去年Q4倍受矚目的機型，傑昇通信表示， Pixel 4 XL當時獨家與電信業者深度合作，搭配門號、續約的專案價格相當優惠，而上市半年後價格對半砍，則是落入價格調整週期，由於Pixel 4 XL的使用評價高，尚未有5G使用需求的消費者反而因此受惠，衝一波買氣。

日前LG官方正式宣布退出智慧型手機市場，傑昇通信坦言，許多消費者預期手機會因此大降價，結果其實不然，LG對於手機品質與價格上的維持，仍是相當愛惜羽毛，甚至承諾未來三年將繼續支援OS安全性更新與系統升級，充分照顧已購客戶及近期有意購機的消費者，而本月價格下修2千元，也是經銷商彼此間釋出優惠，讓終端售價調整來帶動銷量。

iPhone 12、iPhone 12 mini(以及iPhone 12 Pro Max)這兩款機型兼顧手感及價格的優勢，三月開始降價；右為LG Wing。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

蘋果新機iPhone 12 mini（64G／128G）首次進榜，iPhone 12（64G）亦從上月吊車尾，上升到本月前五名；傑昇通信指出，雖然iPhone 12 mini銷量未如預期，但仍是小手機愛好者的首選，本月終於進降價榜，加上小容量的入門款iPhone 12（64G），降價幅度超過14%，這兩款機型兼顧手感及價格的優勢，三月開始降價，銷量有機會成長。

2021年全球手機市佔率有望提升的三星，Galaxy S21系列再沒有節慶、連假活動促銷下，價格正式進入新機開賣後的調整期，整體降價金額以旗艦機型Galaxy S21 Ultra（12+256G／16+512G）降價達15%最多；而雖然OPPO新機Reno5 Z即將即將上市開賣，但Reno4 Z的價格早已跌破萬元，因此本月降幅不大，加上同為5G手機，規格也與之雷同，若消費者荷包預算有限，也可考慮入手。

(科技)