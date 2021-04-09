雖說金錢是身外之物，但沒錢卻萬萬不能！搜狐網命理專欄點名，獅子座、雙魚座以及雙子座的人最存不住錢，就算有賺錢能力，也是花錢如流水，很少會有存錢的概念。

▍1. 獅子座

獅子座是一個非常好面子的星座，很會打腫臉充胖子，即使沒錢他們也會裝作很有錢，「省」在他們的字典中是不存在的，所以他們總會給人一種豪氣萬丈的感覺，事實上他們只不過是為了面子在裝闊，私下肯定是沒有存款。

▍2. 雙魚座

雙魚座對於金錢是完全沒有概念的，他們從來不會去了解商品的價值和價格，他們只在意使用體驗，只要是看了喜歡或用起來舒服的東西，他們就會買下來，完全不會在乎花了多少錢，因此，他們總是花了很多冤枉錢去買性價比很低的東西。

▍3. 雙子座

比起辛苦省錢，雙子座的人更願意活在當下，他們很少會有存錢的概念，即使有了也會很快打消念頭，因為在他們的心目中，努力賺錢就是為了能在花錢的時候毫不手軟。而且雙子座喜歡吃喝玩樂，只要有新開的店，就會想立刻約好朋友一起去，雙子座認為，既然不確定明天跟意外哪一個先來，不如對自己好一點，否則真的太虧了。

(中時新聞網)