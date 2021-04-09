許多拜拜的禮數、儀式流程都必須按照先人所傳授的去做，否則會恐會讓祖先不開心。(翻攝靈異公社)

不少家庭都有祭祖的習慣，且許多拜拜的禮數、儀式流程都必須按照先人所傳授的去做，否則會恐會讓祖先不開心。一位網友在清明祭祖時，不經意問了過世阿嬤「能不能改流程？」馬上換來30個笑笅，直到媽媽問了「一句話」後，才終於出現聖笅。網友當場驚呆，表示冥冥之中感受到一股不可違抗的力量。

原PO在臉書社團「靈異公社」上分享家中在清明連假期間發生的奇談，表示阿嬤生前很注重祭祖的習俗，拜拜時總是非常講究儀式的流程。舉凡要準備幾個碗、幾雙筷子，幾道菜肉等都有規定好，不能夠遺漏。

原PO表示，後來阿嬤也將這些祭拜習俗傳給媽媽，並在生前強調「不能改」。但今年清明祭祖時，原PO卻嫌祭拜的準備程序太過繁複耗時，便白目地詢問阿嬤「可不可以改流程？」沒想到接下來就一連擲出10個笑笅，就算換爸爸和哥哥來嘗試，也都連續擲出10個笑笅。

這時，媽媽見狀，便上前詢問「還是照古禮來？」下一秒瞬間擲出聖笅，讓原PO當場驚呆。事後也對這股神祕的力量坦言，「有時人真的不能違抗這可怕的力量，我都覺得我阿嬤在桌上瞪我了。」

文章一出，網友紛紛表示，「媽媽真辛苦要準備這麼多」、「也拜的太豐盛太多東西了吧」、「這種東西真的很玄，說有又看不到摸不到，說沒有又常常有感覺」、「真豐盛，我們家是一代比一代簡化了」。對於祭拜禮俗，網友則用「新例不可設，舊例不可改」十字形容，「這是傳統，有人會很堅持。」但也指出，若祭拜的餐點真的太多吃不完，也要試著和前人溝通，別浪費了。

(中時新聞網)