主要經營台北市萬華區、中正區的有線電視上市公司「聯維有線（8976）」，驚傳負責人李錫欽侵占公司款項多達1.3億餘元，台北地檢署今（9）日指揮調查局北部地區機動工作站，兵分4路進行搜索，約談李錫欽及其妻子翁麗美到案，全案將朝《證券交易法》特別背信方向偵辦。

李錫欽是聯維集團的實際負責人，李妻翁麗美則負責協助綜理集團相關業務，檢調懷疑，夫妻倆自2011年起，指示集團「客戶帳務組」相關人員，親赴收視戶收取當期或逾期收視費現金，逐日彙整後交由集團財會人員，再不定期存入李錫欽的吳姓特助（已故）個人帳戶。

另外，李錫欽也指示聯維集團門市櫃台服務人員，將客戶臨櫃繳納的收視費現金，也存入吳姓特助的帳戶，這帳戶內的款項本應屬於集團營收，卻未曾存入公司帳戶，也未記入帳冊，直到2018年5月間，結算存入吳姓特助帳戶的金額多達1.3億餘元，疑似遭到李錫坤等人侵占。

根據官網資料，聯維集團前身為萬華有線播送系統，1980年成立後營運迄今，1996年獲行政院新聞局頒發有線電視籌設許可，目前為萬華區、中正區最具知名度的有線電視媒體，近年更發展數位加值、電商、新媒體等各事業。

(中時 )