2男五股交流道滾地狂扭 不畏巨車駛過 網笑：一言不合就跳舞（翻攝臉書社團《爆料公社》）

氣氣氣！一名網友今（9日）下午於臉書上傳一段影片，只見影片中有2名男子，不曉得為了何事，兩人不顧身處五股交流道路肩，竟當街大打出手，有民眾目擊將全程錄影，戲稱扭打在地的兩人如同在跳「Breaking」，引起網友熱議。

一名網友9日下午在臉書不公開社團《爆料公社》上傳一段43秒的影片，事發地點位於五股交流道，兩輛貨車疑似因故停靠在路肩，另外還有2名情緒高昂的男子互揪衣領，不顧一旁的車流大打出手。

只見影片中打架的男子，一名穿著黑色上衣，另位則穿著紅色上衣，黑衣男先將紅衣男壓制在地，兩人不畏車流就要拚個你死我活，紅衣男遭壓著打在地面上苦苦掙扎，雙腳奮力的在空中狂甩，而搏鬥的同時，一旁持續的有大車、小車呼嘯而過，影片所拍攝到的部分就有至少有10輛車經 過，畫面相當驚悚。

五股交流道9日有兩名男子因細故在地上扭打，兩人一度在打架時雙手緊口對峙，網友笑稱「男上加男」。（翻攝臉書社團《爆料公社》）

原PO更在內文中調侃寫下，「一言不合就跳舞」，不少網友看了影片後，形容打架的兩名男子動作宛如在跳Breaking（地板舞蹈），還有網友聯想至經典偶像劇〈紫禁之巔〉的尬舞片段，直說，「要打就去練舞室打」、「看他倆十指緊扣、左抱又擁，真羨煞旁人」；還有網友神展開，逕自腦補情境，「其實他兩情不自禁、惺惺相惜到不惜在地上滾來滾去。」

據了解，轄區警方並未接獲報案，但已順利聯繫上其中一名男子，欲通知其到案，依社會秩序維護法第87條第2項互相鬥毆者，處以1萬8千元以下罰鍰。

(中時新聞網)