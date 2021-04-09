氣氣氣！一名網友今（9日）下午於臉書上傳一段影片，只見影片中有2名男子，不曉得為了何事，兩人不顧身處五股交流道路肩，竟當街大打出手，有民眾目擊將全程錄影，戲稱扭打在地的兩人如同在跳「Breaking」，引起網友熱議。
一名網友9日下午在臉書不公開社團《爆料公社》上傳一段43秒的影片，事發地點位於五股交流道，兩輛貨車疑似因故停靠在路肩，另外還有2名情緒高昂的男子互揪衣領，不顧一旁的車流大打出手。
只見影片中打架的男子，一名穿著黑色上衣，另位則穿著紅色上衣，黑衣男先將紅衣男壓制在地，兩人不畏車流就要拚個你死我活，紅衣男遭壓著打在地面上苦苦掙扎，雙腳奮力的在空中狂甩，而搏鬥的同時，一旁持續的有大車、小車呼嘯而過，影片所拍攝到的部分就有至少有10輛車經 過，畫面相當驚悚。
原PO更在內文中調侃寫下，「一言不合就跳舞」，不少網友看了影片後，形容打架的兩名男子動作宛如在跳Breaking（地板舞蹈），還有網友聯想至經典偶像劇〈紫禁之巔〉的尬舞片段，直說，「要打就去練舞室打」、「看他倆十指緊扣、左抱又擁，真羨煞旁人」；還有網友神展開，逕自腦補情境，「其實他兩情不自禁、惺惺相惜到不惜在地上滾來滾去。」
據了解，轄區警方並未接獲報案，但已順利聯繫上其中一名男子，欲通知其到案，依社會秩序維護法第87條第2項互相鬥毆者，處以1萬8千元以下罰鍰。
(中時新聞網)
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