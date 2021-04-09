人氣正妹網紅瑀熙原本是電競實況主，有著甜美外型和火辣身材，玩起遊戲又親和力十足，早就有不少粉絲擁戴，轉型YouTuber之後，拍片題材多元，知名度也更高；最近瑀熙整理照片翻到8年前舊照，清純無辜的臉蛋看起來超萌，但邪惡視角拍到下半身纖細曲線，讓網友都戀愛了。

瑀熙今（9）日在IG曬出多張2013年時期的舊照，當年才17歲從照片中看起來相當稚嫩，水汪汪大眼睛和吹彈可破的肌膚，其中一張由上往下的自拍照，邪惡視角看見她瘦到大腿縫隙都一清二楚，美腿更白到發光，她無辜的表情讓大票網友超心動。

瑀熙曬出17歲清純照，邪惡視角把美腿拍得一覽無遺，美暈許多男網友。(圖/ 摘自瑀熙IG)

另外兩張照片，她留著當時正妹最愛的大片斜瀏海，和好友一起擺姿勢朝鏡頭放電自拍，青春小女孩的模樣，瞬間引起網友熱烈討論，「我喜歡妳，現在跟未來的妳」、「妳厚瀏海很可愛欸」、「永遠都17歲」、「滿滿的膠原蛋白」、「好清新」、「以前就那麼可愛」。

瑀熙曬出舊照後，也有不少人稱讚她保養得很好，和17歲的時候差別不大，現在更有成熟女人味，甚至有多年來支持她的鐵粉跳出來喊，「我從那時候看到現在，瑀熙一直都沒什麼變啊」。

(中時新聞網)