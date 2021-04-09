33歲華裔美籍萬姓男子前年3月與妻子吵架要返回美國，張姓妻子在桃園機場與他起衝突，萬男竟以「公主抱」把妻子從3樓半樓梯往下丟，自己也跳下去。桃園地檢署依家庭暴力罪之殺人未遂罪起訴，桃園地院審理，判2年6個月有期徒刑，可上訴。

據了解，萬姓男子在美國擔任精算師，和台裔加籍的張姓妻子返台修養。但2人因爭吵，萬打算獨自返美，妻子追到機場，2人在第2航廈出境大廳發生爭吵。萬竟把妻子「公主抱」從3樓半高度的樓梯平台扔下去，自己也跟著跳下。妻子因此頭部外傷併顱內出血及下頷骨粉碎性骨折、顏面撕裂傷、左髕骨骨折及腦傷後遺症。

後來萬遭移送時，對媒體詢問為什麼要傷害妻子，他以英文回答，要求時任美國總統的川普救他。

萬在庭訊時，坦承因和妻子吵架，才會失去理智，抱著妻子往樓下摔，但並沒有想要殺人。他說，把妻子丟下去後，發現妻子若離開人世，自己活著也沒意義，才會跟著往下跳。

不過檢方認為，萬曾坦承跳下去是想輕生，代表他知道從3樓半高度將人拋下，可能會傷重致死，因此有殺人的不確定故意。2019年7月依家暴罪殺人未遂提起公訴。桃園地院審理後，經過2次精神鑑定，審酌萬行為時因思覺失調症影響，將妻子丟下。依未遂、精神狀況2度減刑，判2年6個月有期徒刑，可上訴。

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(中時 )