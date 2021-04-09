搶春季餐飲商機，位在台北市信義區的世貿國際會館即日起至6月30日推出「吃雞饗鴨揪團聚」，凡於活動期間於宴會廳或翠庭中餐廳每桌消費滿額8,000元+10％即贈價值1080元+10％的粵式油焗雞一隻，每桌消費滿12,000元+10％再贈價值1680元+10％招牌明爐烤鴨二吃。

世貿國際會館招牌「明爐烤鴨」特選三公斤宜蘭櫻桃鴨，以掛爐方式烘烤製作，廚師團隊以熟練的烤鴨技藝，完美呈現外皮油亮酥脆、肉質軟嫩多汁的烤鴨，包上Q彈餅皮的片皮鴨，讓人吮指回味讚不絕口，除了經典的片皮鴨吃法外，第二吃是「碧綠椒鹽櫻桃鴨」先將片過皮的鴨架骨入油鍋炸至金黃酥脆，再以蒜末、辣椒、胡椒、蔥段爆香調味，依序加入紅椒、黃椒、四季豆大火快炒，油香四溢的鴨架骨吃起來清爽不油膩，與爽脆口感的彩椒及四季豆搭配的恰到好處，鹹香酥脆，十足下飯。

油雞是港式燒臘中的經典菜色，在中式桌菜的冷盤中扮演著舉足輕重的角色，「粵式油焗雞」選用1.5公斤重仿土雞，在烹調油雞時火候尤其需要控制得宜，將雞肉浸泡在主廚秘製老滷中，讓油雞慢慢燜熟，來維持雞肉的軟嫩質地，並充分吸收滷汁菁華，最後吊起風乾熟成，嘗上一口滋味尤其迷人。

世貿國際會館「翠庭中餐廳」由行政主廚王書年師傅坐鎮，並融合當代健康的飲食概念，提供粵式料理與港式小點，單桌單點餐價滿額8,000元+10％與12,000元+10％分別可以獲得粵式油焗雞與招牌明爐烤鴨，完整豐富的飲饌選擇，呈現充滿溫馨雅趣的食尚饗宴。

世貿國際會館宴會廳不分平假日專案8,000元+10％桌菜是「吃雞饗鴨揪團聚」的搭配推薦，精選10道美味菜色分別有「迎賓五福盤」匯集水晶蔥油雞、廣式烤鴨、沙拉魚卵、洛神花番茄與胡麻蘆筍，五種不同料理方式的前菜兼具鮮甜馨香等風味，「櫻花蝦米糕」以特選長糯米，泡水一晚後入鍋蒸，將豬肉、魷魚、開陽與冬菇切小丁，與熟糯米，加入醬油拌勻，再入鍋蒸熟，最後灑上酥炸過的櫻花蝦與魚鬆，滋味飄香迷人，另外還有「淮山猴菇軟排盅」、「百香果律鮮蝦球」、「醬燒豬腱骨佐鮮蔬」、「玉露蒸鮮鱸」、「碧綠杏鮑菇」、「一品棗全雞」等美饌佳餚，搭配精選港點「香蔥鹹酥餅」與「季節鮮果盤」，餐桌上大器澎湃的美饌為盛宴畫下完美。

(工商 )