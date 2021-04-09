台鐵太魯閣號2日發生重大出軌，造成50死慘劇，交通部長林佳龍向行政院長蘇貞昌遞出辭呈，不過仍未獲蘇貞昌批准，遭外界解讀蘇有意把林佳龍當成防火牆。台北市議員王鴻薇今天(9日)對此直指，民進黨最新年度大戲「半澤佳龍」即將上檔；看來林佳龍臨去秋波，不但不打算責任全扛，而是鐵了心，「你敢叫我背鍋，我就百倍奉還」，4招直指蘇貞昌。

針對太魯閣號事故，外界聚焦政治責任的歸屬。國民黨立委李貴敏7日質詢林佳龍，被甩鍋負下台的責任，行政院院長蘇貞昌卻不用負責，內心有何感觸？林佳龍回說：「我對我的良心跟社會負責。那我就是跟時間賽跑，我一定要對這一次的事故，我能夠減少它的傷害，給未來接棒的人可以做得更好。」

王鴻薇今天在臉書指出，民進黨最新年度大戲「半澤佳龍」即將上檔，在遺憾全台的台鐵事件之後，民進黨內鬥才正要開始，從林佳龍跳過行政院長蘇貞昌直接向總統蔡英文請辭，「試探步」的假辭官真求救，看來這場綠營派系鬥爭正要展開。

王鴻薇點出，面對蘇貞昌拒辭到底，許多不利蘇貞昌的消息也滿天飛，林佳龍眼看確定要下台，也許是以退為進，林佳龍臨去秋波，不但不打算責任全扛，而是鐵了心，「你敢叫我背鍋，我就百倍奉還」，4招直指蘇貞昌：1.台鐵體檢報告行政院不核定。2.台鐵局長蘇貞昌不核定。3.建議台鐵改革小組不成立。4.觀光業者全面慰留。

王鴻薇表示，最後到底是林佳龍以退為進，還是蘇貞昌全面獲勝，就讓我們繼續看下去。但太魯閣號事故還沒處理完，民進黨就忙著內鬥，至少可以確定的是，全民都是輸家。

網友則建議說，「太魯閣號事故降半旗致哀，是不是今年國慶煙火停放，表示哀悼。」也有人認為，「但半澤直樹是好人耶，如此似乎把他們抬高了…」。

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(中時新聞網)