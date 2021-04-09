精密齒輪大廠鈞興-KY 3月營收因電動工具、園林工具等客戶訂單及出貨持續暢旺而達2.40億元，創同期新高；第一季合併營收達7.27億元，締造單季史上新高。鈞興表示，電動工具齒輪、園林工具齒輪、機器人齒輪及精密五金件是今年營運成長動能，上半年訂單滿載，訂單能見度看到第三季。

鈞興9日公布，自結3月營收2.40億元，年成長50.55％，創單月營收新高，第一季合併營收攀升至7.27億元，改寫單季營收新高峰，年增幅達95.41％。鈞興指出，整體營運保持強勁成長動能，主要是電動工具機、園林工具等主要客戶訂單暢旺，尤其美國居家裝修風潮熱度不減，帶動電動工具品牌客戶整體下單力道持續暢旺，推升電動工具應用的齒輪箱、精密五金件的高扭力電動工具三件套組等ODM代工訂單亮眼，挹注大陸珠海廠生產基地產能達到滿載，整體接單、出貨表現皆優於去年同期水準，係鈞興3月、第一季營收表現亮麗的關鍵。

鈞興指出，鈞興近年強化齒輪、齒輪箱、精密五金件、諧波減速器等高客製化產品研發量能提升，同步精進生產製程、自動化生產效率以保持優異產品精度，以滿足不同產業客戶客製化需求。隨著電動工具應用需求放大，第一季全鋼傘齒、精密五金件、齒輪箱等產品營收，分別比去年同期成長129.60％、109.41％、106.84％，占營收比重分別是24.69％、28.48％、23.71％。

鈞興指出，目前電動工具、園林工具及縫紉機應用等主要客戶下單需求強勁，推升鈞興在手訂單能見度看到第三季。中美貿易戰後，全球產業供應鏈重組，鈞興應TTI要求，去年9月前進越南廠投資設廠，第一期投資金額1,500萬美元，原本規劃今年第三季完工，目前提前至今年第二季試量產，第三季正式投產，年產能新台幣10～15億元，今年越南廠對鈞興營收貢獻新台幣1億多元，未來2～3年，將再投資擴建二期廠房，預估5～8年，越南廠一、二期全產開出，年產能倍增至30億元。

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