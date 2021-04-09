家具連鎖通路詩肯(6195)3月營收為1.52億元，月減18.82％、年增15.24％，累計1~3月營收6.45億元，年增36.18％，再創同期新高、單季第二高紀錄。

詩肯表示，經過春節前的家具汰舊換新潮銷售高峰、市場需求消化完畢後，3月本就是傳統淡季，但營收仍突破1.5億元大關，反映營運仍然穩健成長，連帶也拉抬整體第一季表現創高，獲利也可望有優異表現。

詩肯也指出，雖然去年以來政府祭出打房措施，近期也傳出有可能對房市進一步嚴控，但主要目標是要抑制投機炒作，自住需求已經回歸市場主流，因此家具需求不會受到影響，去年建物買賣移轉棟數也在32萬棟的高點，加上因為疫情讓不少台商回流，因此預期今年房市仍會持續活絡。

此外，詩肯也說，去年以來台灣疫情控制得宜，加上近期已經陸續開打疫苗，民眾對於疫情的心理恐慌將進一步降低，除了觀光產業受政策限縮外，整體零售市場已經回穩，內需消費基本盤相當穩固。

截至3月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有80、50、3店，共133店。詩肯表示，除了既有門市外，也持續開發新通路，去年與量販龍頭家樂福結盟，陸續開出8家量販型通路的店中店後，市場反應良好，因此今年仍會持續進行異業結盟拓展新通路。

詩肯指出，近期已經再與家電連鎖龍頭全國電子、超市龍頭全聯與精品商場微風集團合作，持續於跨足不同的通路，目前確定會在台中清水、台北南港等開出三店，未來仍會進一步擴大通路規模。

詩肯表示，傳統街邊店業績表現穩定，拓展新通路還可藉由商場大量人流吸引更多原本非詩肯顧客的消費族群，大幅提升品牌知名度，今年在房市熱絡與展店效益雙動能加持下，整體營運仍然看好。

(工商 )