寶雅國際(5904)今日公布3月合併營收達14億元，月減10.84％、年增13.97％；累計第一季合併營收為47.2億元，比去年同期42.7億元，年增10.68％。

寶雅指出，截至3月底為止，全台共有265間寶雅、23間寶家，總計288家門市。第二季持續展店，預計寶雅繼續前進台北蛋黃區，將於5月於台北市台視旁開寶雅新門市，而寶家則將於4月底陸續於台中、台南、桃園等區域開寶家五金居家賣場。

(工商 )

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