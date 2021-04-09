寶雅首季營收47.2億、年增逾10％ 17:512021/04/09 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （寶雅通路雙品牌寶雅、寶家加速展店，春夏換季力推自有選品。圖／寶雅提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶雅國際(5904)今日公布3月合併營收達14億元，月減10.84％、年增13.97％；累計第一季合併營收為47.2億元，比去年同期42.7億元，年增10.68％。 寶雅指出，截至3月底為止，全台共有265間寶雅、23間寶家，總計288家門市。第二季持續展店，預計寶雅繼續前進台北蛋黃區，將於5月於台北市台視旁開寶雅新門市，而寶家則將於4月底陸續於台中、台南、桃園等區域開寶家五金居家賣場。 (工商 ) #寶雅 #台南 #全台 #寶家 #換季 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 這檔超兇噴不停 散戶10年前上賊船自曝下場 - 財經 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 台積電一掛供應鏈暴漲還能買？散戶注意這2檔快噴了 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 六好加持 五傳產族群升勢壯 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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