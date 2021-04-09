高是勞工局長遺缺將由勞動部職安署副署長周登春（中）接任。（柯宗緯翻攝）

高雄市今年以來，工安意外事件連環爆，包括建案、地下水道工程等釀成多起死傷。今（9）日傳出高市勞工局長李煥熏請辭，而勞工局長遺缺將由勞動部職安署副署長周登春接任，高市府今晚也發布新聞稿證實此事。

據了解，李煥熏為前任高雄市長陳菊時代的勞工局長，這次回鍋擔任邁市府的勞工局長，才上任短短8個多月，就因工安事件連環爆，外界批評聲浪不小。今高市議會開議，不分藍綠也都向陳其邁建言，必須強化工安，保障勞工安全。

市長陳其邁表示，初期徵詢李煥熏出任局長意願時，他即表示因健康因素，僅能階段性輔佐市政，目前階段性任務已完成，局務穩定運作，故提出請辭辭呈。

陳其邁肯定李煥熏任內，認真負責且嫻熟業務，也感謝他對高雄勞工的奉獻，新任勞工局長周登春曾任勞委會中區勞動檢查所所長、高雄市勞工局勞檢處處長，現任勞動部職業安全衛生署副署長，這次出任高雄市勞工局長，相信能夠發揮所長，期勉全力以赴，替高雄勞工權益努力。

即將接任高市勞工局長的周登春，高市勞工界對他也不陌生。他過去也曾是菊市府時代的勞檢處長，這次回市府，肩負起勞檢重任，尤其近日高雄開工案大，如何降低職災及強化職安，成為首要任務。

記者今致電李煥熏，電話未接未能取得回應。周登春人則在搭高鐵，面對記者詢問，他不願證實，只說「等市府發布消息」，不便多做評論。

(中時 )