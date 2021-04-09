導演梁志民(右)、蔡旻佑、郭靜今天到台南宣傳《生命中最美好的5分鐘》。(曹婷婷攝)

果陀劇場穿梭時空舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，台北3月首演口碑爆棚，4場全滿，全台巡迴首站4月24日、25日將來到台南文化中心，導演梁志民今天帶領劇中演員郭靜、蔡旻佑到台南宣傳，梁志民說觀眾看完都推崇整齣戲好聽、好看，希望台南觀眾進場聆賞《生命中最美好的5分鐘》的感動。

獻出音樂劇處女秀的郭靜挑戰從少女演到人母，壓力不小，她說，台北4場演完後，把自己歸零，畢竟這是她首度跨界音樂劇還挑大樑，更嘗試從未挑戰過的RAP。郭靜也透露，自己在家都蹲馬桶順劇本、音樂，往往一坐就是一小時，腳麻了才意識到坐太久，顯見忘我及投入程度。

蔡旻佑則是在劇中逆齡演出中學生，從14歲演到19歲，他為此還特別到校園附近觀察時下國中生的行為表現，希望如實呈現青春少男的角色。他說，劇中有一個動作是習慣性會拉一下上衣，就是觀察少男舉止得來的靈感。

梁志民說，《生命中最美好的5分鐘》找來陳國華擔任音樂總監，為戲量身打造近20首曲目，曲風包含抒情、搖滾、嘻哈饒舌、阿卡貝拉等，對創作者及演員們都極具挑戰，整齣戲音樂好聽也很有戲。

此外，舞台設計也以「音樂」為設計出發點，將旋轉舞臺設計成CD、唱片的意象，讓演員情感堆疊都以音樂作為貫穿全劇的表現方式。

《生命中最美好的5分鐘》4月24日晚間7點半、25日下午點半將在台南市立文化中心演出，購票可洽TixFun售票網。

(中時 )