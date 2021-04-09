「長賜輪（Ever Given）」上個月23日橫堵蘇伊士運河，埃及當局也派出怪手日以繼夜的挖掘泥沙，盼能讓長賜輪盡早脫困，只不過挖土機司機加瓦德（Abdullah Abdul-Gawad）接受訪問指出，他們冒生命危險每日上工21小時，晚上只睡3小時，卻沒加班費，連慶功宴也沒受邀。

現年28歲的挖土機司機加瓦德接受《商業內幕》採訪指出，他在獲知長賜輪擱淺時，原先認為接下來的幾天或將不用工作，未料竟被老闆找去，展開這項大工程。

加瓦德透露，看著網上所有關於挖土機的梗圖迷因，他真的笑不出來，面對如此龐然大物，再看看挖土機的大小，想都覺得可怕，「擔心在挖掘的過程中，造成船隻失衡，直接往我身上傾倒，我跟挖土機就都說再見了」。

在長賜輪擱淺近一周的這段時間內，加瓦德表示，他和同事們都只能在工作地點附近的警衛營中短暫休憩，沒過多久就要再上工，每晚最多只睡3個小時，甚至還有一天只睡了1個小時，每天工時更長達21個小時，卻領不到加班費。

在長賜輪成功脫困後，伴隨著拖船的鳴笛聲慶祝之下，加瓦德覺得他的疲憊也隨之一掃而空，但由於他們是外包廠商，並沒有如蘇伊士運河管理局的員工一樣，受邀任何慶祝活動，也未受表揚；而唯一有獲邀的活動，是在1個多小時前才接獲通知，然而他所在的城市距離那裡卻需要約4個小時。

加瓦德表示，蘇伊士運河管理局很為這般偉大的壯舉自豪，但沒有挖土機，那艘船可能還卡在那裡，「但我仍為自己感到自豪，這是埃及的成就，也是我的成就」。

癱瘓近1周擾亂全球市場！長賜輪想離開蘇伊士運河 先賠284億再說

(中時新聞網)