爭取109學年度大專排球聯賽(UVL)公開女一級9日兩場賽事都上演5局大戰，先是台北商大率先逆襲中正大學晉級，而高雄師範大學與成功大學的對決，高師大也在5局激戰中以21比25、25比12、25比12、26比28、15比7辛苦帶走勝利，相隔9年之後重返4強行列。

高師大上季在6強決賽首戰以1比3不敵成大，本季預賽碰頭時則以3比0取勝，今天再次對壘拚晉級，高師大做足準備，然而開賽未能即時進入狀況，教練陳膺成說：「選手想贏球，打起來綁手綁腳，表現比較沒發揮。」

高師大先丟首局後回穩，連趕2局反取得局數2比1領先，第4局也先拉出14:8的領先優勢，但隨後表現當機，因幾次失誤自亂陣腳，也讓成大蔡幼群帶頭追分，高師大錯過3個賽末點後遭逆轉讓出第4局，使戰線延長。

決勝局高師大表現回穩，驚險收下比賽勝利。大一舉球員欒妤雯賽後笑說：「我們算是滿會打第5局的球隊，15分很短，只要氣氛好，能先把對方壓下去，幾乎都能贏球。」

打了5局辛苦贏球，欒妤雯提到：「第1局自己的狀況沒調整好，太謹慎、有點畏畏縮縮。」靠著隊友、學姊們的不斷鼓勵，第2局才稍有回穩，她也坦言，此戰自己的狀況和平常練習時仍有落差，舉球的穩定性和配球都還沒發揮出應有水準。

女一級4強全數到位，10日將在輔仁大學中美堂力拚冠軍戰門票，下午1點將由衛冕軍台灣師大對上台北商大，下午3點由高雄師大遭遇台北市大。

(中時 )