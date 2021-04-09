證交所表示，美時（1795）重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.及Alvogen Korea Co., Ltd.於109年董事會通過相互間取得與處分資產案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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