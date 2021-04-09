證交所9日公布上市公司去（109）年度財務報告之每股淨值資料，符合應暫停恢復融資融券交易名單，其中，每股淨值回復至票面10元以上，應恢復融資融券交易有士紙（1903）、燁興（2007）、中鴻（2014）、麗正（2302）、威盛（2388）、皇普（2528）、陽明（2609）、浪凡（6165）、元晶（6443）及新天地（8940）等十檔。

證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司公告並申報之109年度財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下，並自下周一（12日）起實施：

1.每股淨值低於票面10元，應暫停融資融券交易之有價證券共有一種：華園（2702）。

2.每股淨值回復至票面10元以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有10種：士紙、燁興、中鴻、麗正、威盛、皇普、陽明、浪凡、元晶及新天地。

3每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，爰併案繼續暫停者：英瑞-KY（1592）。

4.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，爰繼續暫停者：統懋（2434）。

(工商 )