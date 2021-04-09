立法院社福衛環委員會9日對《勞工職業災害保險及保護法》展開逐條審查，由於職災保險草案中，4人以下的事業單位都要強制納保，有不少職業工會擔心，這會讓會員把勞保都轉回由企業投保，等於是削弱工會財源。對此，勞動部澄清絕無此事，反而是透過新法，讓職業工會角色更重要。

職業工會們擔心，如果4人以下的事業單位都要強制納保職災保險，是不是雇主會「順便」幫勞工投保勞保，而且勞工在只要負擔2成保費的誘因下，比起在工會投保時需負擔6成相比，一定會讓職業工會會員大量流失。

對此，勞動部官員解釋，現行無一定雇主、自營作業者的勞工都可以透過職業工會來投保勞保，未來職災保險從勞保中獨立出來，即便4人以下的單位均納入職災強制加保，現行勞保5人以上始強制納保的規則並没有改變。

現行勞保費的負擔比例為，以事業單位來投保的是雇主負擔7成、勞工2成、政府1成，在職業工會投保的則是勞工6成、政府4成。被問到未來職災保險強制納保後，是否會順便要求勞工透過公司投保勞保，小餐廳、微型企業等事業單位的雇主透露，並不會因此要求勞工回來一起投保勞保，「因為對雇主來說，是從0變成6成」，這樣並不划算。

由於職業工會長年有辦理勞保投保等相關經驗，勞動部官員強調，在職災保險法裡面也會賦予工會更積極角色跟功能，例如4人以下的微型企業可以委託職業工會辦理投保，這樣可以解決微型企業人力不足與經驗不足的問題，甚至未來的預防與重建的訓練也可以委託職業工會，這些都是更加強化職業工會的角色，絕對不是要打擊職業工會。

(工商 )