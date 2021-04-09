彰化縣政府今年再開辦44班訓練課程、提供1213名額。（吳敏菁攝）

彰化縣政府今年再開辦44班訓練課程、提供1213名額。（吳敏菁攝）

彰化縣有64萬8000位勞工朋友，去年失業率3.8％是全國第2低，為了創造就業，縣府持續再努力，今年共開辦44班訓練課程、提供1213名額，去年辦理職前訓練，訓後就業率高達82％，讓有心培養一技之長，對「薪想事成」都有了很大的信心。

44班職訓班聯合招生，在縣府別開生面登場，8台機器人載歌載舞，十分亮眼吸睛，還有婚禮顧問專業人才培訓班，也在就業市場異軍突起，職訓學員扮演新郎、新娘、媒人等，帶來一片喜氣洋洋。

王惠美說，看到機器人的展演，顯示AI的物聯時代來臨了，培訓第二專長就相當重要，這次規劃職業訓練班次，整合民眾需求、企業需求和求職求才等資料，辦理16班，包含工業、商業、農業、服務和餐飲類，另外人口老化，照服員需求激增，這都不是機器人能取代，更開辦了22班照顧服務員訓練、以及6班身心障礙專班訓練等三大類別職業訓練，共計44班訓練課程、1213名額，更邀請明道大學進行農業訓練，

此外，縣府另外也針對18至45歲青年，開辦19班的創業研習班，只有上過30小時課程，可撰寫計畫申請青年創業補助，最高補助30萬元。另外，規劃興建青年住宅中，矽品進駐中科二林園區也即將徵才，歡迎青年朋友留在彰化一起努力。

勞動部勞力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧指出，雖去年受到新冠疫情影響，對整體產業與就業市場影響很大，但台灣景氣復甦十分的快速，使就業市場變得十分熱絡，尤其是近期矽品前來彰化設廠，提供彰化許多就業機會。

勞工處長吳蘭梅表示，縣內設有8個就業服務站，也陸續辦理5場大型就業博覽會及200場次小型及單一徵才活動，還有只要考上甲級證照可申請1萬元、乙級證照可申請5000元的獎勵金，要鼓勵大家有證照在手，薪資就有無限成長的空間。

(中時 )