飛比特健身中心和玩邑咖啡異業合作，在健身房開起咖啡吧。（馮惠宜攝）

標榜一杯珍奶價格，就可以上門運動的飛比特健身中心，董事長曾國鈴因為曾有車禍輪椅族上門重訓當復建，開啟他和社福團體合作契機，4月起在台中太原店試辦公益時段，讓社福團體申請使用，十方啟能中心也帶院童來體驗，院童們提壼鈴、機械滑船…，專注練習的模樣，也激發其他會員更努力健身。

新竹發跡的FIT BOX，走社區路線，同時以計時收費，在競爭激烈的健身市場殺出一條血路，目前FIT BOX全台目前有7家分店，台中的2家分別開在大雅和太原路，營業面積約200坪，以純健身為主，不僅運動器材完整，而且全部是美式器材，CP值非常高。

FIT BOX太原店也首創在周一到周五開放上午9-11點，下午2-5點兩個公益時段，讓社福團體申請使用。董事長曾國鈴說，過去曾有30歲男子因為車禍做輪椅，除在醫院復健，也到健身房配合重訓，後來脫離輪椅逐漸復原，這個經驗也讓他印象深刻，才會想要開放部分時段和社福團體合作。

十方啟能中心搶得先機，帶著6名體重過重的院童到FIT BOX健身初體驗，十方啟能主任游月菊表示，身心障礙的孩子，多半飲食不懂節制，又很少運動，大一點的孩子，往往有體重過重的問題，健身中心願意免費提供場地上讓院童鍛鍊身體，並有專人指導，對身心障礙者來說，絕對是一件好事。

另外，飛比特也和玩邑咖啡異業合作，在健身房開起咖啡吧。飛比特資深教練陳龍毅表示，上健身房運動的民眾，喝咖啡比例甚高，咖啡因可以提高新代謝，在重訓前先來杯黑咖啡，不但可以提升專注力，也能有效提升訓練時的肌肉耐力。

(中時 )