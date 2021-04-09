樂天桃猿昨天前6局打完還握有4分領先優勢，沒想到中繼上場的洋投歐飛登卻上場放火，花光領先優勢，總教練曾豪駒坦言，歐飛登昨天的狀況確實不理想，「我是覺得不要太小看整個球隊，對方也是有能力的，每次上場都要把最好的展現出來。」

樂天昨天以9比5擊敗味全龍，但歐飛登昨天在7局下登板中繼卻碰上亂流，一上場就接連被蔣少宏、郭天信敲安，三振曾傳昇後又被李凱威、劉基鴻狙擊，接續再保送赫雷拉，朱祥麟再補上追平安打，0.2局狂失4分。

曾豪駒坦言，歐飛登昨天的狀況確實不是非常好，「有些球的位置太好，直球的位置太高讓對方容易掌握，這部分要趕快修正過來。」

至於樂天二壘手郭嚴文7日在比賽中跑壘時造成鼠蹊部拉傷，為了保險起見教練團先讓他休兵，今天仍由小將馬傑森頂替鎮守二壘，曾豪駒表示，目前馬傑森表現得還不錯，還不急著讓郭嚴文上場，讓他再多休息一下。

曾總表示，郭嚴文的傷勢並不嚴重，只是有些輕微發炎，這幾場二壘防區交給馬傑森鎮守，「他表現得也很不錯，因此還不急著讓郭嚴文上場。」

馬傑森青棒時期以游擊為主，偶爾鎮守三壘，現在又被賦予二壘防區重責，他表示，目前各個守位的適應都還不錯，但還是以游擊最熟悉，「二、三壘還要加強，照著教練的訓練加強，實際上場也累積了不少經驗。」

接替受傷的郭嚴文鎮守二壘，馬傑森不覺得壓力大，「只要有機會就好好表現，自己也要把握住機會。」

(中時 )