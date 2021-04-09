南投及彰化跨縣行銷，集集鐵道玩三鐵。（廖志晃攝）

日月潭觀光圈串聯彰化縣及南投縣5鄉鎮，行銷「集集鐵道玩三鐵」新遊程，涵蓋彰化縣二水鄉、田中鎮，與南投縣集集鎮、水里鄉及信義鄉，感受坐火車遊鐵道、騎鐵馬、然後「鐵腿」的多元體驗旅遊假期。

日月潭國家風景區管理處為開發旅遊新玩法，推動日月潭觀光圈發展策略暨輔導培育計畫，輔導集集鐵道區域內的鄉鎮及二水鄉源泉社區發展協會、丹大布農生態旅遊協會等共同行銷。

南投縣觀光處科長黃山表示，日月觀光圈打破縣市的界線，未來，集集支線聯結高鐵，彰化的遊客可以搭火車一路玩進來，除了鐵道沿線，水里也有台灣好行到東埔溫泉，或是結合信義鄉雙龍七彩吊橋到丹大生態旅遊。

集集鐵道玩三鐵，首發「鐵道鐵馬」由集集鎮公所與水里鄉公所推出「聲路水里、集集品蕉道」集集鐵道二日遊，將於4月24、25日帶領民眾品嘗創意山蕉風味，認識台灣這大觀光小城「集集」，並透過共學共遊，漫遊昔日有「小台北」之稱的水里。

集集鎮長陳紀衡表示，預計2026年台鐵田中支線將開通，串聯高鐵彰化站與台鐵田中站，民眾不必轉車即可直達集集支線，旅遊交通更便利，外地的遊客搭火車轉運，很快就可以到達集集發道支線旅遊。

集集鎮與水里鄉推出一泊三食的小旅行「聲路水里、集集品蕉道」，因為山蕉是集集鎮代表性水果之一，「品蕉道」與鐵路「平交道」諧音將是以日本茶道的方式，品嘗香蕉、觀賞香蕉，還有優雅的蕉園饗宴，融合法式、台式的山蕉佳釀與菜餚，值得細細品味。

(中時 )