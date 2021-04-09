27歲日本寫真女星小島瑠璃子，憑著甜美臉蛋加上傲人E奶上圍在競爭激烈的寫真界闖出一片天，更由於在綜藝節目表現出色，成為炙手可熱的當紅炸子雞。然而她近日就在社群網站曝光拔智齒前後對比照，瓜子臉腫成「本壘板」的模樣嚇壞不少粉絲，而小島瑠璃子則強調保證沒修圖！

小島瑠璃子昨日在社群網站突然寫下「真的沒有用變臉APP」，接著PO出她拔完2顆智齒的前後對比照，昔日瓜子臉蛋直接腫成本壘板，差別之大連她自己都坦言「看起來不像同一個人」。

由於小島瑠璃子的臉真的太腫了，吸引不少粉絲留言關心她狀況還好吧，「看起來好痛」、「怎麼可以腫成這樣」、「好像山崎弘也（日本有名諧星）」。隨後小島瑠璃子也再度留言回應粉絲關心，表示因為智齒埋在肉裡面，必須動手術切開，並將牙齒壓碎拔出，所以臉才會腫這麼大，令粉絲這麼擔心很道歉。

超人氣寫真女星小島琉璃子一直以來都是漫畫《王者天下》的忠實粉絲，去年被爆倒追大她19歲的漫畫家原泰久成功，遭日媒直擊連續2晚都在男方家過夜，兩人打得火熱。她近日現身綜藝節目，更大方宣告自己現在很幸福，粉碎情變傳聞。

(中時新聞網)