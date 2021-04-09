台北市議員許家蓓質詢時提出，柯文哲上任後啟動都市計畫通盤檢討，完成後公園綠地等5大公共設施不增反減。（本報資料照片）

台北市柯文哲9日赴北市議會施政報告，台北市議員許家蓓質詢時提出，柯文哲上任後啟動都市計畫通盤檢討，完成後公園綠地等5大公共設施不增反減，占總面積僅5.59％不符合規定，甚至都市計畫公告的公園竟有6成以上面積尚未開闢，柯文哲坦言，任內唯一無法解決的就是公共設施保留地，因光徵收就要2兆，「不知道怎麼處理。」

許家蓓提到，北市公園綠地嚴重不足，都市計畫公告的公園用地竟有高達6成以上面積、112處都未開闢，許多都已閒置5、60年以上；許家蓓痛批，柯文哲推動都市計畫檢討，就要按計畫執行，而不是紙上談兵。

許家蓓還指出，北市府將保護區、河濱區納入後，才讓公設面積占比勉強達19％標準，柯文哲說，任內唯一沒解決的就是公共設施保留地，因為光徵收就要2兆，政府也不能強占民地。

柯文哲指出，目前約有80億的容積代金，但相較2兆，仍是杯水車薪，不過「能用掉就用掉」，已請副市長彭振聲列管，將80億放寬使用。

(中時 )