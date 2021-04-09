近日天氣逐漸回春，濕暖南風吹拂下，各事業單位可能面臨「室內潮濕發黴、勞工在濕滑地板上跌倒、吸入黴菌孢子誘發過敏反應」的問題。勞動部勞動及職業安全衛生研究所特別提醒，善用通風原理，並搭配冷氣機、電暖氣機及除濕機，來控制職場室內空氣潮濕發霉導致勞工跌倒、過敏的問題。 台灣屬於海島型氣候，一到春天，因為南風攜帶的水氣凝結在冰涼的室內地板牆壁，黴菌因而得以滋長。有些工廠會害怕室內發黴，刻意將辦公室或倉庫密閉，於室內連續運轉除濕機，使室內空氣乾燥。這樣的作法確實使室內空氣變乾燥了，但通風不良導致二氧化碳濃度累積增加，可能引起室內工作人員精神不佳或身體感覺不適。

勞安所表示，近期常接到養護機構、餐廳等電話諮詢，想詢問如何保持通風並解決潮濕問題。勞安所建議，在室內有人時，應適度保留對戶外的門窗縫隙，或每小時打開對外門窗數分鐘，也可安裝能促進通風換氣的全熱交換機，如此一來，室內空氣中的二氧化碳濃度就不至於過高。 接著要處理濕氣，勞安所指出，為了兼顧室內環境舒適度與防潮防黴，利用台灣海島型氣候的空氣特性，可配套使用常見的冷氣機、電暖氣機、除濕機，幫助控制職場室內環境的潮濕問題。

原則包括四大類，一、氣炎熱潮濕，此時只須啟動冷氣機，並將冷氣機產生的冷凝水導引到戶外排放，利用冷氣機的冷卻除濕作用來除濕；二、天氣嚴寒潮濕，此時只須啟動除濕機，定時傾空凝結水箱，利用除濕機乾燥加熱的作用來降低相對濕度。如有必要，可同時啟動電暖氣機；三、 天氣嚴寒乾燥，基本上不必作特別的處理，就能自然抑制室內發黴。若有取暖需要，可放心使用各種暖氣機或暖爐，不會使室內相對濕度增高。 而第四類，也就是近期「天氣適溫潮濕」這情況，勞安所說，在這種「氣溫適中但很潮濕」的天氣，除濕機與冷氣機必須要同時開，把冷氣機的氣溫、除濕機的相對濕度，分別設定在理想數值，然後同時啟動，即可控制室內空氣的溫濕度，防止室內發黴。

(工商 )