外貿協會董事長黃志芳9日重裝登場，宣佈台灣經貿網VR虛擬園區國家隊成軍；黃志芳強調，透過VR最重要是呈現企業產品效益，快速與全世界買主連結互動搶訂單，以目前台灣經貿網八萬會員規模，年底有機會挑戰10萬會員。

黃志芳指出，過去一年雖因疫情使得生活型態驟變，卻也激發出創新商機，台灣經貿網建置汽配、醫療、資通訊、防災及循環經濟等5大核心產業VR線上展館，並整合論壇及洽談會等活動，打造買主對臺採購一站式VR網站「Taiwantrade MEGA EXPO」，期望透過最佳線上瀏覽體驗，全方位串流採購商機。

去年台灣經貿網首創並廣受海外買主好評的VR洽談會，在VR虛擬園區再進化。廠商利用「雲端虛擬展間」隨時調整選擇主打的商品，平日是展間，在洽談會時即可變身VR視訊洽談室，應用數位科技大幅提升洽談或展示的機動性與彈性。

黃志芳表示， 在邁入韌性供應鏈2.0的時代，所講求的是智慧化與動態化兼具的生態系，其中的關鍵產業：半導體、通訊/5G、生技醫療及電動車，臺灣都扮演核心角色。根據全球快遞龍頭DHL所發表的B2B電子商務指南，預測到2025年，80%的B2B銷售互動將於線上發生，到2027年，全球B2B的電子商務交易量預估可達20.9兆美元。

(工商 )