調查局日前才爆發性醜聞，台北市調處外事站副主任陳秀銘因強吻女調查官，遭依強制猥褻罪起訴，近日又發生男調查官高得志對女同事性騷擾事件。調查局上月召開考績會後，已對高男記一小過，並調任基隆市調查站調查專員。

據悉，高男是調查班37期結業，於2018年初擔任桃園處機動站犯防組長，因性格直爽，對女同事講話毫不忌口，甚至還會開黃腔，因此引發女調查反感，接連遭6名女調查官指控言語性騷擾，或有不當肢體碰觸。

調查局督察處接獲檢舉後，約談被害女調查官及高男到案，比對說詞後認定高男的言行，確實讓女調查官感到不舒服，構成性騷擾。全案經考績會審議後，將高男記1小過，並調職懲處。

調查局長呂文忠表示，他已多次要求調查官們應謹言慎行，尊重兩性平權，卻仍發生此事，讓他感到很生氣，因此已馬上將高男調職，日後會再召開性平會釐清事實，若經調查屬實，絕對不會寬貸，同時鼓勵調查官遇到性騷擾等問題，應勇於檢舉，不要姑息。

調查局不只一次發生性醜聞，台北處外事站副主任陳秀銘去年7月以「介紹情報來源」為由，約同單位的女調查官飲酒，後來到某廣告公司的招待所續攤時，竟趁其他同席者離開後，強吻女同事甚至企圖性侵，上月遭台北地檢署依強制猥褻罪起訴。

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(中時 )