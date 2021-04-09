有「女股神」封號的方舟投資管理公司（ARK）執行長伍德（Cathie Wood）號召力驚人，旗下新基金「太空探索及創新ETF」（ARKX），掛牌短短5天內就吸金超過5億美元，寫下歷來發行最成功基金的紀錄。

儘管該基金的上市無疑是成功的，但自那以來，它的表現一直不佳，股價停留在20.30美元的上市價格附近。最近又被踢爆，伍德的太空ETF，其投資的公司不一定從事與太空相關的活動。而更惹議的是，由於股價下跌，ARKX還持有她自己的3D列印ETF（PRNT）的近5.8%股份，成為PRNT的最大股東。

PRNT股價在過去六個月中飆升了51％以上，但是，在過去的幾周中，由於市場上有更高階的技術出現，PRNT業績開始受到打擊。PRNT的股價已較2月9日的紀錄高點下跌了超過21％，於是伍德這個買股舉動，被批在護自家ETF的盤。

ARKX目前最大持股是Trimble，是一家提供GPS、雷射和光學技術的技術公司；其次就伍德自己的PRNT，然後是Kratos國防和安全解決方案以及大陸電子商務巨頭京東，確實是跟太空搭不上多大的關係。

(中時新聞網)