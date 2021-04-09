櫃買中心9日表示，錦明股票(3230)、智晶股票(5245)、商丞股票(8277) 、勝昱股票(4304)自4月12日起預收款券並管制撮合作業。

錦明、智晶、商丞3檔股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月12日起10個營業日（到4月23日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

勝昱股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月12日起10個營業日（到4月23日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每10分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )