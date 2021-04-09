貨櫃航運長榮(2603)今年3月合併營收為321.72億元，年增134.77％，月增8.58％，不但單月營收雙增、創新高，也是長榮首度以來單月合併營收突破300億元大關，業績呈現大好，長榮3月營收完全未受到長賜輪擱淺在蘇伊士運河影響，凸顯高運價、高運力及美國線占營收比重高的優勢。

(工商 )