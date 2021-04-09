亞洲藏壽司3月營收2.5億元、年增71.25％ 18:192021/04/09 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲藏壽司(2754)3月合併營收2.51億元、年增71.25％，第一季累計營收7.92億元、年增54.76％。展望後市，國內疫情穩定，外食餐飲需求暢旺，母親節檔期亦可望帶動家庭聚餐，亞洲藏壽司4月與6月將分別在新北市中和與高雄岡山展店，挹注集團營運動能。 亞洲藏壽司3月營收年增逾五成，一方面是去年同期是新冠肺炎疫情爆發初期，市場急凍，今年疫情穩定，外食餐飲市場回溫。另一原因則是受惠展店因素，去年3月亞洲藏壽司店數24家，今年3月已有34家。 (工商 ) #亞洲藏壽司 #中和 #月營收 #外食 #餐飲 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 這檔超兇噴不停 散戶10年前上賊船自曝下場 - 財經 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 台積電一掛供應鏈暴漲還能買？散戶注意這2檔快噴了 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 六好加持 五傳產族群升勢壯 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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