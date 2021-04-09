亞洲藏壽司(2754)3月合併營收2.51億元、年增71.25％，第一季累計營收7.92億元、年增54.76％。展望後市，國內疫情穩定，外食餐飲需求暢旺，母親節檔期亦可望帶動家庭聚餐，亞洲藏壽司4月與6月將分別在新北市中和與高雄岡山展店，挹注集團營運動能。

亞洲藏壽司3月營收年增逾五成，一方面是去年同期是新冠肺炎疫情爆發初期，市場急凍，今年疫情穩定，外食餐飲市場回溫。另一原因則是受惠展店因素，去年3月亞洲藏壽司店數24家，今年3月已有34家。

(工商 )