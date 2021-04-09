彰化縣政府首推敬老眼鏡補助，服務推行1個多月來長輩們反應熱烈，申請十分踴躍，連帶轉介至眼科進一步檢查、篩檢是否有病變的人數也增加。（謝瓊雲攝）

彰化縣今年首創敬老眼鏡補助，受到長者熱烈回響，推出一個月來，員林市已有近1／4長者申請，因為太過踴躍公所還開放全市41處里辦公室方便長者就近申辦；眼科醫師指，長者近日驗光後轉介至眼科檢查發現慢性眼疾者約占眼科門診一成左右。

明明眼科表示，近日經由眼鏡行驗光師轉介來的長者約人數占門診1成，除了員林市在地，也有從社頭、田尾等其他鄉鎮前來驗光配鏡並就診者，經進一步檢查後，多數是白內障，也有部分是黃斑部病變、青光眼等。

員林市江先生指出，最近和老伴準備申辦敬老眼鏡，在女兒建議下決定先到眼科診所檢查，了解自身眼睛的健康狀況，再前往驗光配鏡，避免配了卻配不好。

明明眼科院長黃偉成指出，長輩在正常情況下去驗配老花眼鏡，多數戴上後因視力改善視線會變得清晰，但若驗光師在檢查過程中察覺有異，或是長輩戴上老花眼鏡還是感覺看不清楚，覺得眼鏡配不好，有可能是眼睛出狀況。

他說，例如黃斑部病變與青光眼等，患者自身難以察覺，需要篩檢，若能愈早發現，透過打針服藥、點藥水，或雷射手術等方式治療，並長期追蹤控制，才能避免失明。

員林市公所社會課長曹以欣表示，員林市65歲以上長者約19800人，自3月起縣府開辦敬老眼鏡補助至今，公所已受理4600多件申請，受惠市民占全市老年人口近4分之1。

曹以欣說，為了便利長者，上月18日起就與民政課結合，開辦各里下鄉服務，由里幹事同仁就近至全市41處里辦公處服務、收件，方便長者就近申辦。這項補助預計將推行至9月，呼籲長者們持身分證及私章及早提出申請，受理完成即可持申請表前往各簽約眼鏡行驗光配鏡。

(中時 )