天母一棟豪宅被法拍，過程中出現詭異無法解釋事件，讓得標該棟豪宅的買家嚇到棄標，意外再次揭露這起2007年的殘忍命案。一名男子去年在士林地院投標法拍屋，出價千萬標下天母豪宅，未料填寫總價時，莫名多寫1千萬，讓男子不惜被沒收246萬保證金，也不要這棟房子。

這名吳姓買家，當時出價1234萬，買下底價1233萬、位於天母的樓中樓豪宅，原本吳男只打算多加10萬，購買這棟豪宅，結果填寫總價時，突然感覺有人拉他的手，在千萬位數的欄位上寫字，原本的「壹」千萬，變成「貳」，也就是多加千萬來競標豪宅。

吳男嚇壞直接棄標，除了246萬保證金沒了，還必須補繳700多萬元給法院，後來不甘損失慘重，因此吳男提出「確定買賣關係不成立」的訴訟。

凶宅附近街景(圖/取自GOOGLE街景)

這起棄標事件，不禁讓人好奇，這間房子發生什麼事情，原來這棟天母豪宅，曾是身價上億的「公道當舖」老闆王志雄所擁有，出入用名車代步，當年用2千多萬買下位於德行東路豪宅，2007年，王志雄與弟弟、還有一名欠債的謝姓友人，與債主沈岐武在家中談判，當時因為還債方式沒有共識，雙方不歡而散。

2007年12月27日嫌犯沈岐武在宜蘭主動投案後，隨即被帶回市刑大偵訊（圖／中時資料照）

同年12月26日晚上，王志雄家中傳出連串槍響，沒多久社區保全看到沈岐武一語不發駕車離去，接著謝男女友衝到一樓，要求保全報警。警方抵達現場後，據悉，當時景象十分駭人，謝男前額及口部中兩槍，陳屍於客廳；王志雄右太陽穴中彈一槍斃命，陳屍於三樓往四樓的樓梯口，王志雄弟弟左肩中彈貫穿咽喉重傷，幸運逃過死劫。

沈岐武被逮捕後供稱，之前與謝男在北市中山區某賭場，聯手輸了數千萬賭債，但謝男卻不願意償還，導致自己必須變賣2棟房子還債，加上兩人談判時，一旁的王志雄幫謝男斥責自己，謝甚至拿出槍，揚言對沈岐武全家不利，一時氣憤才會搶奪謝男的槍，殺害現場的人。

最後根據判決書，沈岐武在羈押期間，曾一度辯稱他是在精神異常下失控殺人，但經過醫院治療及鑑定，證實他心思細密，在案發時沒有任何的精神障礙或心智缺陷，雖然曾向法院提出數張表現優良獎狀、及寫給被害人家屬的道歉信、抄寫佛經迴向被害人，但他始終否認殺人，沒有懺悔之心，加上連續槍殺兩人，視人命如草芥，惡性重大，事後未與被害家屬和解，法官認為有與社會永久隔離的必要，被最高法院判處死刑定讞。

(中時新聞網)