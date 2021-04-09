2021大甲媽祖遶境活動9日展開，中廣董事長趙少康（右）出席上轎典禮，對於若他無資格選黨主席，是否支持韓國瑜參選表示，當初是韓支持他出來選黨主席，若韓出來選，他一定支持，但韓選不選，還要韓自己決定。（黃國峰攝）

大甲媽今晚起駕進香繞境，有意角逐國民黨魁的前新北市長朱立倫下午2點提前參拜，中廣董事長趙少康在傍晚參加上轎典禮。針對國徽、黨徽太像，他受訪指出黨徽在中華民國成立之前就產生，民國17年才有國徽，有先來後到次序，強調不能否定歷史，並存沒有關係。

鎮瀾宮晚間5點舉行上轎典禮，由董事長顏清標、趙少康與台中市副市長黃國榮等人恭迎媽祖及神將上轎。趙少康完成儀式後表示「第一次體驗上轎儀式，很有意義，感受到信徒的虔誠，信仰力量很偉大，自己感受到震撼」。

趙少康也說，他向媽祖祈求風調雨順、國泰民安，尤其剛剛發生太魯閣車禍，希望出入民安，缺水則希望天降甘霖，還有中部空氣不好，希望一掃陰霾，最希望國家能夠進步。

各界關注趙是否參選國民黨魁？趙表示，國民黨規定要1年黨員，自認資格不夠，但這都不重要，重要的是大家來表達虔誠的態度，黨內選舉多多益善，有能力、有興趣的人都參加，這是好事，不要把競爭視為內鬥鬥爭。

「競爭很好啊！」趙少康提到，美國共和黨、民主黨選舉，20多人競爭，最後產生1個，有競爭是好事，大家都願意到鎮瀾宮來，也是一件好事。

至於內政部要求國民黨改黨徽，趙少康指出，黨徽在中華民國成立之前就產生，國徽是在民國17年才變成國徽，有先來後到次序，而且兩個也不一樣，自己覺得並存沒有關係，這就是個歷史，也不能否定歷史。

趙少康舉例，中華民國是孫中山創立、中國國民黨建立的，也不能否定這個歷史。早先黨軍就是國軍，國軍就是黨軍，也不能否定這個歷史。中華民國經過軍政、訓政、憲政，現在黨政分離、軍隊國家化了，是循序漸進，回頭否定過去歷史，沒有意義，「黨徽、國徽都不必改，並存有什麼關係呢？」

趙不參選國民黨主席，會勸進韓國瑜嗎？趙少康說，這要韓自己決定，如果韓出來選、決定選，自己道義上自己會支持，但究竟韓會不會選，自己也不知道。在旁的顏清標也說，尊重自己的想法，別人也不能代替他們作決定。

(中時 )