東區勝利國小於校內發起同學節約用水、隨手關緊水龍頭的活動。＊(曹婷婷攝)

少買零食、飲料，省下的錢可以為全球缺乏乾淨用水地區的居民及兒童盡一份心力。台南市東區勝利國小響應台灣世界展望會「Water to Kids乾淨水零距離」水資源行動，共募集5萬6000元，今天捐款給台灣世界展望會，剛好今年國內也面臨乾旱，學生藉此更能體察珍惜每一滴水的可貴。

台灣今年面臨少見乾旱，但因為仍有水可用，多數人無感，勝利國小長期關心水資源相關議題，今年透過親身體驗及海報、影片等宣導，教導學童珍惜水資源，也透過義賣、省下零食飲料錢等行動募集愛心，為全球缺乏乾淨用水地區的居民及兒童盡一份心力。

葉和源表示，國內水情持續告急，更應珍惜每一滴水資源。期待藉由生命教育活動，讓孩子們更珍惜自己所擁有的乾淨水，並在能力範圍內付出一份心力，關懷需要幫助的弱勢角落。

世界展望會南區辦事處長林惠君表示，許多發展中國家缺乏水資源，孩子與水的距離遙遠到難以想像，他們冒著生命危險取用不乾淨的水，健康及受教權利都受影響。2020年，台灣世界展望會透過「水資源行動」，總計幫助全球32萬人次獲得乾淨飲用水、改善衛生與健康。

目前，全球共計22億人家中缺乏安全用水。世界衛生組織統計，每天平均有超過800名5歲以下幼兒，因接觸或飲用不潔淨水源或衛生環境不良，導致腹瀉死亡。呼籲民眾一起珍惜資源，響應「Water to Kids乾淨水零距離」水資源行動，幫助貧窮兒童享有乾淨水及健康。

(中時 )