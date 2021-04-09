彰化縣福興鄉體育會在全鄉6所國小，舉辦理事長盃五、六年級組8人團體跳繩比賽，福星國中也來示範。（吳敏菁攝）

彰化縣福興鄉體育會在全鄉6所國小，舉辦理事長盃五、六年級組8人團體跳繩比賽，管嶼國小贏得各組第一名，稱霸全縣國中組20人組跳繩比賽的福興國中學生，也「露一腳」，壯觀、整齊之場面，贏得驚嘆的歡呼，「太棒了」。

福興鄉體育會理事長粘勝傑表示，為了鼓舞學生運動，並培養團隊精神，特別舉辦8人跳繩比賽，經鄉內6校初賽後，近百位篩選出的選手，群集福興國中進行最後的決賽，上午9時許，在福興國中PU操場跑道登場。

決賽開賽前，福興國中20人組跳繩隊先為學弟妹表演、示範，壯觀、整齊、一致、贏得眾人「哇！」讚賞聲，校長趙士瑩表示，福興國中跳繩團隊4年來分別獲得全縣比賽的第二、第一、第一與第二名的榮譽。

這次國小五、年級組決賽時，管嶼國小五年級以1分鐘跳60下贏得第一名、西勢國小也以49下居第二，在高潮迭起中，管嶼國小六年級3男、5女選手，更跳出73下的成績，賽後示範觀摩時，更在1分鐘內跳出80下，讓所有師生的讚美太厲害了。尤其，成軍才20天，卻展現絕佳默契和實力。

這次比賽前3名分別是，5年級組：第1名管嶼、第2名日新、第3名西勢。 6年級組：第1名管嶼、第2名文昌、第3名西勢。

(中時 )