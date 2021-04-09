日本政府將於13日召開會議，屆時擬決定將稀釋過後的福島核廢水排入大海，引發外界，尤其是當地漁民的猛烈批評。究竟為何日本政府敢這麼做？「日本放送協會」（NHK）9日指出，主要是因為具備科學根據、並請來國際組織當靠山，且不斷增加的廢水確實已無處可存放。

根據報導，這些流經福島第一核電廠受汙染區域的雨水和地下水，估計每天增加140公噸，預計2022年秋天就將超出儲水槽限制。目前的淨水方針，是先以「銫吸附裝置」除去銫（Cs）和鍶（Sr），稍後進行淡水化；接著送進「多核素除去設備」（ALPS），去除63種放射性核種中的 62種。

而ALPS唯一無法去除的氚（H-3），不僅是日常生活中常見的放射性核種，且半衰期僅有12.43年，早期出現的廢水在經過多年存放後，被認為已不會汙染環境。NHK指出，這些核廢水未來開始排放時，氚濃度將僅有日本國家標準的1/40，也只有世界衛生組織（WHO）飲用水標準的1/7。

而由於東京電力公司在福島核災與相關的後續處理中為人詬病，日本政府也致力於提高廢水處理政策的透明度，包括邀請地方政府與漁民共同參與廢水的氚濃度檢測，並與國際原子能機構（IAEA）合作，希望不管國內外都能得到「客觀」的資訊。

不過當地居民並不領情，根據《朝日新聞》2月的民意調查，福島縣居民仍有53%反對將核廢水排入海洋。因為福島核災發生至今，即使已有科學佐證，全球仍有許多人為保險起見，拒絕購買當地的農產品；日本也是在經歷多年的努力宣導後，才逐漸讓本國民眾不再「歧視」當地作物。

而先前曾因福島第一核電廠核廢水洩漏吃盡苦頭的福島漁民，近年才終於逐漸站起來，若在此時宣布要將核廢水排入海洋，恐又一次對當地漁業造成嚴重打擊。雖然日本政府已承諾將在生產、運輸、販賣等多個階段提供支援補助，並會進一步與其他出口國家協商，但此決策所造成的評價損害，恐將難以避免。

(中時新聞網)