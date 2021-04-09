40歲的亞洲天后蔡依林，曾在節目上透露靠每天喝2800CC的水維持完美膚況和身材，網路上也流傳每人每天必須喝8杯水，究竟一天需要喝多少水才是正確的呢?家醫科醫師柳朋馳接受《中時新聞網》訪問提到，人體所需水份依個體情況有所不同，千萬別盲目追隨。

一天要喝8杯水?開水只能放16小時? 蔡依林喝水保養法原來是這樣

人體有70%是由水份組成，若是水分攝取不夠，身體就會感到不適。醫生表示，每人每日基本飲水建議量為將自己的體重乘以30cc，就是需要攝取的水量，若是運動量較大的族群，可以將體重乘以35cc。

除了喝水之外，吃東西也會攝取水分，例如， 大部份蔬菜、水果有90％以上是水，而雞蛋、魚類中也有約75％的水組成。(示意圖/達志影像)

除了喝水之外，吃東西也會攝取水分，例如， 大部份蔬菜、水果有90％以上是水，而雞蛋、魚類中也有約75％的水組成。因此粗估吃一餐飯，至少可以由食物或湯裡攝取到300～400cc的水，扣除三餐中由食物攝取的水分，每天只要再喝1000～1500cc的開水即可。

另外，也有白開水只能放16小時的傳聞，醫生指出，煮沸的開水經過高溫殺菌，若存放在開放式的容器或有氣孔的器皿約可放一天，因為開水與空氣接觸容易滋生細菌，但若將開水裝在密封容器中，就可以保存3天，不過醫生也特別提醒，水杯喝完一定要洗乾淨再用，否則殘留的口水會孳生細菌，引發身體不適。

(攝影剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)