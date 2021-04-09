中信金（2891）9日公告2021年3月份自結盈餘，3月份單月稅前盈餘為71.91億元，稅後盈餘為62.14億元，累計前三月稅前盈餘225.50億元，合併稅後盈餘197.09億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.01元。

中信金表示，3月份各項業務動能維持良好，銀行及保險核心動能穩健，加上受惠投資市場佳，金控獲利表現亮眼。

與2020年同期相比，中信金2021年第一季稅後獲利較去年同期成長62％。中信金表示，在銀行業務方面，銀行淨利息收入雖然受到降息影響，然存放款業務動能持續成長，財富管理業務動能穩健亦帶動手續費收入增加。保險業務方面，因投資收益良好，子公司台灣人壽保險公司稅後獲利較去年成長143％。

中信金表示，面對金融市場的波動及不確定性，中信金將持續成長銀行核心業務，擴大海外事業布局，穩健發展保險業務，致力成為客戶心目中最值得信賴的金融服務機構。

(工商 )