新港奉天宮前面知名的新港鴨肉羹。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

新港飴。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

新港甜點店「飛茉莉蛋糕」。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

新港大樹腳阿欽伯粉圓。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

大甲媽祖遶境盛事於9日晚間11點起駕，為期9天8夜的遶境行程，將於12日抵達嘉義縣新港奉天宮駐駕，嘉義縣文化觀光局彙整嘉義沿線必吃的小吃美食，從早餐、午餐跟晚餐通通全包了，讓遊客不僅拜拜祈福求平安，還能地方美食吃飽飽，成功升級為「嘉義滿福飽」！

縣長翁章梁表示，每年有上萬名的遊客跟隨大甲媽祖遶境來到新港奉天宮，除跟隨媽祖進香參拜外，也鼓勵遊客品嘗新港美食，說到必吃美食之一，絕對不能不提奉天宮廟前大街的排隊小吃「新港鴨肉羹」，還有凌晨5點就開賣的碗糕財，以及新港人大推的早餐「吳家魯熟肉」，據說從日治時期開店至今有100多年的歷史。

翁章梁說，想要挑戰又臭又酸的極致美味，在地新港人力推「臭酸麵」，還有每到用餐時刻總是排滿長長人龍的「姊妹蒸餃」，皮薄餡多，咬下時內餡滿滿，再配上一碗超多料的酸辣湯也只要75元；另外「大樹腳阿欽伯粉圓冰」、「阿燕豬腳」、「腳筋飯」及新港廟口鹹湯圓，也都是超人氣的傳統古早味，讓人吃過後都難以忘懷。

文觀局長許有仁也分享，除地方小吃外，還有一樣從日治時期就開始流傳的特色伴手禮「新港飴」、擁有54年歷史的舊穀倉化身為清新文青的「新農豆食堂」及令人心動的手作好味道「飛茉莉蛋糕」都是必去的甜點店。

許有仁說，最後推薦順道遊板陶窯、板頭社區跟頂菜園，可以體驗到趣味的交趾陶馬賽克拼貼跟搭時光機回到純樸農村時代，再到新港香藝文化園區當個專業「香民」，讓朝聖媽祖之旅既充實又好玩。

(中時 )