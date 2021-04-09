慧智基因(6615)3月營收以4,605萬元創下新高，累計第一季合併營收1.24億元，年增長4.6%；該公司去年度EPS 1.63元，董事會已決議配發每股1.4元現金股利，股利配發率為85.9%。

根據工研院產科國際所推估，2020年全球精準醫療市場約662億美元，2025年全球精準醫療市場規模將達到約1,342億美金，年複合成長率約15.2%。近年隨著基因檢測技術的進步，慧智持續推出各式非侵入性基因檢測服務，搶攻檢測商機。

總經理洪加政表示，早期的基因檢測主要應用於重大疾病確診與高風險族群篩檢，但基因異常疾病與每個人息息相關，如何讓基因檢測普及化一直是該公司努力的方向。洪加政表示，台灣的生殖醫學技術為亞洲第一，2018年人工生殖新生兒首度破萬，慧智的著床前基因診斷(PGD)、著床前染色體篩檢(PGS)等人工生殖相關檢測收入，自2018年度至今成長逾三成，看準人工生殖市場發展潛力，該公司今年第一季推出非侵入性胚胎著床前染色體篩檢(niPGS)，期望透過拓展檢測服務版圖，擴大人工生殖相關的檢測收入，目標在人工生殖市場的滲透率達到五成。

董事長蘇怡寧表示，求助生殖中心的夫妻約有六成與胚胎染色體異常有關，因此希望進行試管嬰兒療程，但市場對侵入性取樣的PGS仍存在侵入胚胎之風險疑慮，且PGS屬於部份性取樣，檢測可能會有侷限性。慧智導入技術已成熟的非侵入性niPGS，適合作為常規篩檢的選項，提供人工生殖更多更安全的選擇，並推動胚胎篩檢進入新的世代。

(工商 )