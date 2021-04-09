永豐金控9日公布2021年3月自結獲利，3月單月稅後盈餘17.34億元，累計前三月稅後盈餘44.24億元、EPS 0.39元。

其中主要子公司永豐銀行3月稅後盈餘11.41億元，累計1-3月稅後盈餘31.97億元；永豐金證券3月稅後盈餘4.32億元，累計1-3月稅後盈餘10.41億元。

(工商 )

#永豐金 #稅後盈餘 #EPS #三月 #永豐金控