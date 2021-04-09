羅麗芬-KY（6666）擺脫疫情陰影，第一季營收以1.81億元，交出年增61％佳績後，今年首次招商大會簽單十分熱絡，搭配疫後市場剛性需求消費力道回復，預期第二季成長力看好，全年營收有機會挑戰新高。

營運大見轉骨力道的羅麗芬，自結3月營收9,109萬元，較去年同期成長73％；該公司甫於3月26至28日圓滿舉行的2021年第一次招商大會，吸引逾1,000家門店業主與會，參會人數超過1,200人，各品牌加盟店主簽單熱絡，簽單金額繳出亮麗成績。

另外，羅麗芬今年第二季線下實體通路創辦愛心助農，美美與共活動，用公益將農業與美業跨界聯合，推出愛心助農拓客卡，預計可售出6萬張，預期關注公益亦為各品牌挹注業績，提升終端對品牌的認可度。

羅麗芬表示，新零售品牌《伊姿佰EasyBio》於4月開始進入媒體營銷期，傳統媒體及新媒體將全面覆蓋傳播；高端定製品牌《莫克麗膚》於招商大會期間召開品牌發佈會，與廈門大學藥學院、廈門醫學院達成深度合作，將轉化醫學、基因研究和醫藥健康等領域的應用，用來補充三大面部品牌前20％高端客戶需求，將可啟動新的成長動能。

由於該公司日前在瑞士日內瓦舉行的「第48屆國際發明展」中榮獲1枚「金牌」及3枚「銀牌」，包括：石斛及牛樟芝等草本植物複方提取物應用於改善糖尿病合併肝損傷及肝纖維化、芙蓉提取物面霜的護膚功效、新型櫻花有效成分應用於化妝品、二氫楊梅素改善敏感性肌膚的應用等四項研發專利型項目，獲得國際獎項的肯定，預期將有助於業績成長，全年營運樂觀。

(工商 )