楊丞琳在《浪姐2》中挑戰高難度動作。（環球唱片提供）

楊丞琳近期在大陸節目《乘風破浪的姐姐2》表現亮眼，引發熱議，她9日凌晨發文，對於很多粉絲在練舞環節時，看到她又溼又黏的頭髮，總開玩笑「丞琳一定又沒洗頭了」，楊丞琳澄清：「你們不知道的是，練舞時，我的汗水就像是被大雨淋過一樣的濕，因為幾乎是沒有休息的拚命練習。」

楊丞琳表示，這番話並非要討拍，「我是樂在其中，我本身這麼變態，強度多高都吃得下好嗎」，幽默強調，不容許自己有洗頭的時候被說沒洗，「聽到沒有」。笑稱是一位深夜還沒睡，且「不愛洗頭還不讓人說」的姐姐的心聲。

楊丞琳《浪姐2》一路挺進總決賽，昨播出節目中，她一邊唱跳〈shadow〉、一邊爬鐵架，事後表示：「平時很難有機會上這個架子，有點像跑酷的感覺去呈現表演。」其實她曾在自己的演唱會過許多特技演出，例如倒吊唱歌、爬上高架表演，但這次除了節奏快速，還得用雙手把自己撐起來，她只能靠蠻力和意志力撐住，公演時甚至拉傷筋骨和肌肉，直呼「身體沒有停止痠痛過」。

(中時 )