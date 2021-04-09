新光三越台中中港店9日起到25日舉辦『日本美食物產展』，日本人心中最具代表性的淺草小吃『淺草炸肉餅』也首度參展。（馮惠宜攝）

柳月年輪蛋糕、長崎堂長崎蛋糕、北海道極旨吐司…，網羅時下日本最夯的62家伴手禮、甜點，新光三越台中中港店9日起到25日舉辦『日本美食物產展』，要讓因疫情不能出國的民眾，用舌尖偽出國。

新光三越台中店每年兩度辦日本展，為讓消費者可以同步享受到當前日本最流行的美食，搜羅日本超人氣伴手禮、夢幻排隊名店甜點、道地日式街邊小吃、吃貨必買零嘴、精湛細膩職人工藝與和風逸品，以及特選日本純釀…等62家日本風味名店。

包括曾獲世界點心大賽Monde Selection獲得最高榮譽金獎『柳月年輪蛋糕』，以及擁有百年歷史、深受皇室青睞的『長崎堂長崎蛋糕』，還有北海道牧場出產牛奶搭配職人獨特祕傳製法的『北海道極旨吐司』，以及連續3年獲世界級金賞冠軍甜點最高榮譽『由布院Milch』等遊日必買伴手禮。

此外，還有機場限定『Calbee黃金薯條三兄弟』以北海道馬鈴薯製成半月薯條香脆可口；來自日本青森縣100％完全純天然無添加『平山農園蘋果汁』；青森縣掃貨名產『蘋果脆片』爽脆口感讓人一口接一口；連獲三年得到了國際品質評鑑大賞的最高金賞『札幌農學校牛奶餅乾』。

還有日本人心中最具代表性的淺草小吃『淺草炸肉餅』，北海道隱藏版街邊美食『SAPPORO炒麵』東京羽田機場連續五年銷售第一的『若廣鯖魚壽司』。

(中時 )