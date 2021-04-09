資深媒體人趙少康。 （資料照片）

2019年11月底，總統大選前引發軒然大波的「王立強」共諜案，被王立強指涉在台情蒐的向心、龔青夫婦，經500天偵辦，本月8日依《洗錢防制法》起訴。資深媒體人趙少康今（9）日在網路節目《觀點》中表示，最奇怪是，王立強不見了，這件案子最可怕在這裡，「令人毛骨悚然」。

2019年11月底，總統大選前引發軒然大波的「王立強」共諜案，檢調在機場攔下被王立強指涉在台情蒐的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，依違反《國安法》限制出境，經500天偵辦，台北地檢署認定2人隱匿大陸吸金贓款2億300萬港幣，來台購買北市信義區豪宅，本月8日依《洗錢防制法》起訴；至於最受矚目的國安法發展組織部分，仍在偵辦，尚未偵結。

本案緣於自稱共諜的王立強，在澳洲向媒體爆料向心夫婦是共諜，滲透並試圖影響台灣大選，引爆「共諜震撼彈」。

對此，資深媒體人趙少康今（9）日在網路節目《觀點》中表示，如果是共諜，會去吸金？最奇怪是，王立強就不見了，這件案子最可怕在這裡。

趙少康指出，每次選舉，如果討厭誰，就拱一個人出來承認自己是共諜，曾經捐錢給某人，選完以後不見了，不覺得很可怕？到時候推給媒體炒作。趙少康直言，當時他就認為王立強是騙子，但又怎樣，媒體也在登，對選舉也有影響，然後就不見了，這很可怕，這很容易操控選舉。

他舉例，以前有立委候選人甲，他的對手乙被黑道槍擊，但黑道卻找上這名甲立委，要求給3千萬，若不從的話，就會開記者會，並招供是這名甲立委候選人買通黑道去槍擊對手乙。最後甲立委還是給3千萬了，雖然根本沒有教唆槍擊這件事情。

趙少康質問甲為何要給3千萬？甲說，如果黑道開記者會，民眾一定相信槍手。趙少康認為，向心、王立強的案子就是這樣，有人自己承認是共諜，招出自己是候選人的金主，選完又不見了，趙少康認為這很可怕，令人毛骨悚然。

(中時新聞網)