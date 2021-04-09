崇友實業（4506）公佈2021年3月合併營收為3.30億元，較上月的成長38.70％。2021年第一季合併營收達10.35億元，亦較去年同期成長3.66％。

崇友表示，受惠台灣房市交易保持熱絡，持續創造旗下新梯、汰舊換新業務之在手訂單出貨完工保持良好進度，尤其汰舊換新業務隨著政府、民眾電梯搭乘安全意識越趨重視，第一季汰舊換新業務銷售完工較去年同期成長16.35％，占新梯銷售完工比重提升至24.69％水準，進一步推升整體新梯出貨台數達近500台。

其次旗下維修保養業務動能亦同步隨著崇友逐步擴大全台電梯市占率表現而保持穩健成長表現，第一季維修保養台數已逾3.71萬台，亦較去年同期成長4％，皆係創造第一季營收表現較去年同期成長3.66％。

崇友指出，近期政府接連祭出相關打房政策，雖建商針對新釋出成屋案進度呈現觀望，使得短期影響集團大型新梯訂單出貨完工認列進度，但在整體房市景氣熱絡，亦不減建商大舉推案信心，整體新梯、汰舊換新業務接單仍保持良好需求，亦帶動整體在手訂單台數較去年同期增加18.05％，奠定集團中長期營運良好發展前景。

崇友仍持續透過多品牌接單、案源結構優化等策略，穩步擴大台灣電梯市場占有率，加上隨著大型新梯訂單遞延逐步出貨完工認列，進一步堆疊整體營運向上成長力道。

展望2021年第二季，崇友維持審慎樂觀看法。看好旗下三大業務保持良好營運動能，且在建商保持良好推案需求、台商回台投資帶動商辦案源，對於新梯接單、出貨完工認列進度仍有望保持一定水準之上，創造旗下新梯、汰舊換新業務良好發展條件。

此外，崇友站穩全台前三大電梯大廠地位，仍持續朝智能化、便利性、電梯運行速度並兼具節能等面向投入新梯研發設計，創造旗下品牌良好市場競爭利基，以期創造未來營運良好銷售動能。

(工商 )