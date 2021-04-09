中信金融管理學院師生至台南麻豆區港尾國小教無人機操控。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

中信金融管理學院師生至台南麻豆區港尾國小教無人機操控。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

為讓偏鄉學童體驗科技應用，中信金融管理學院資訊中心呂國泰老師，帶領3位大學生到台南麻豆區港尾國小教無人機操控，並還舉辦飛越障礙比賽，小朋友從遊戲中學習，直說看別人操作好像很容易，其實需要很多技巧，希望以後還有機會體驗無人機操作。

港尾國小李啓榮校長表示，中信金融管理學院進行高教深耕大學社會責任實踐基地（USR Hub）計畫，排定9日來教港尾國小五、六年級共10位同學無人機操作，小朋友期待已久，看到大哥哥大姊姊，都非常開心。

活動一開始，老師先從無人機的種類和應用開始介紹，還有如何辦理註冊及合格操作證，什麼是禁航區，違反規定有哪些罰則，到無人機的操作，包含遙控器的介面，起飛與降落，飛行的方向、高度和角度，如何將遙控器和無人機連接等，按部就班向小朋友說明。

然後再將上課地點移至戶外，讓學生實地操作無人機，體驗遙控飛行的感覺，熟練之後，再來一場飛越障礙比賽，在場地上布置大小呼拉圈，看誰可以在最短的時間內完成任務。

只見大家戰戰兢兢將無人機掌控好，朝著規定路線飛行，不但可以培養專注力，還可以訓練手眼協調的能力，中金院團隊還準備精美3D列印公仔作獎品。

小朋友說，無人機課程非常有趣，看別人操作無人機好像很容易，輪到自己才發現其實需要很多技巧。中金院金融管理學士班大三的鐘任哲同學說，港尾的學生很有禮貌，學習意願也很強烈。

呂國泰說，中信金融管理學院為鼓勵師生發揮系所專業，共同推動大學社會責任，希望課程對學校有所助益。李啓榮感謝中信金融管理學院選擇港尾國小作為服務對象，希望以後兩校能有更多的合作機會。

(中時 )